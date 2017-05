La patronal espanyola hi posa cullerada alineant-se amb Rajoy i apel·lant a “la legalitat”

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

25 de maig de 2017, 20.02 h





#3





Veus, Albertu, ara crec que he estat massa sever amb tu, a #4 .





Tu no et sentis massa ridiculitzat i HUMILIAT, Cagarritoneses: tu pensa que, en moments de crisi, has de dir aquella frase màgica teva:







" " ADELANTE CON LAS HACHES " !! !! !! !! com vares escriure al comentari 26 de http://www.directe.cat/noticia/519972/un-e...%20%3Ca%20onclick= .





No sé si et referies a l' hac que no vare... Llegir més