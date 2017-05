Primera contundent reacció de Puigdemont a la carta de Rajoy

Última actualització Dijous, 25 de maig de 2017 17:35 h

El president de la Generalitat insisteix en el diàleg entre governs perquè "el Congrés no aixecarà el veto" si continua creient que Catalunya no té el dret a l'autodeterminació

Carles Puigdemont ha fet una primera resposta a la carta de Mariano Rajoy en una conferència per inaugurar la 33a Reunió del Cercle d’Economia a Sitges. El president de la Generalitat ha lamentat la missiva dient que “no és la resposta que ni esperàvem nosaltres, ni que serveix per resoldre o per encarrilar la resolució d’aquest desencontre”. Ha evitat descartar anar al Congrés, però, segons ell, no canviaria res si ho fes perquè ja s’hi ha anat: “Ja hi ha un llarg camí recorregut que ens avala, per poder dir, si ara toca dialogar políticament, hem de fer coses diferents a les que hem fet fins ara, que no ens han permès resoldre la situació”.

En aquest sentit, ha dit que el problema no és fer saber al Congrés la proposta, perquè ja la coneix, “i s’hi ha votat multitud de vegades”, sinó que, segons ell, és un altre: “Tenim o no tenim el dret a votar sobre el nostre futur? Nosaltres reivindiquem que tenim el dret a l’autodeterminació”. Puigdemont ha continuat afirmant que si Madrid també ho creu, “el mètode no pot ser el problema”, però que si no és així, “no és absolutament raonable pensar que el Congrés aixecarà un veto que sempre ha mantingut”. I ho ha reblat: “La invitació per anar al Congrés pot ser un fals amic de la solució; Hi podem anar, sí, però crec que correspon un acord dels governs”, en referència als executius català i espanyol.