Plataforma per la Llengua denuncia discriminacions de l’Estat contra el català d’escàndol

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 12:15 h

L'entitat en detecta 22 durant el 2016 i ja en suma més de 100 en l'última dècada

La Plataforma per la Llengua ha presentat un informe on posa de relleu una vintena de casos concrets de discriminació lingüística contra el català per part de les administracions de l’Estat. El document, titulat ‘No tenemos el examen en valenciano; o lo haces en castellano o te vas’, recull casos als jutjats, en exàmens d’oposicions, a Correus, a la Federació Espanyola de Tennis Taula, a Renfe, a la policia espanyola, a una oficina de la Seguretat Social, a l’Aeroport del Prat (gestionat per AENA) i a la Guàrdia Civil, entre d’altres. Un reguitzell de situacions inversemblants en alguns casos que la Plataforma titlla de “discriminacions lingüístiques greus”.

A més, l’entitat recorda que aquestes 22 s’han de sumar a les 87 que ja s’havien recollit entre 2007 i 2015. Així, en els darrers 10 anys l’Estat ha agredit els seus ciutadans catalanoparlants un mínim de 109 vegades, segons la Plataforma. Ara bé, els casos detectats en l’informe es limiten a aquells que han estat denunciats públicament als mitjans de comunicació o que han estat comunicats expressament a l’ONG del català, així que no es pot descartar que n’hi hagi hagut més. En l’última dècada, les forces de seguretat de l’Estat i la justícia acumulen gairebé tres quartes parts de les denúncies.El cas que la Plataforma per la Llengua ha utilitzat per titular l’informe és el d’un examen d’oposició a auxiliar administratiu a l’Ajuntament de Godella, el País Valencià. Un dels candidats va demanar la versió en valencià de la prova, però el president del tribunal va dir-li: “El examen no lo tenemos en valenciano y no te lo vamos a dar; así que o lo haces en castellano o te vas”. El rebombori es va fer tan gran que la prova va acabar sent declarada nul·la. Un altre cas és el de l’expulsió d’un home d’una oficina de Correus de Barcelona per alertar que només tenien postals de felicitació en castellà: “Estamos en España”, li va etzibar el director de la sucursal.