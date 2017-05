Els Països Catalans es tornen a unir per fer front a les mancances de l'Estat espanyol

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 13:25 h

Front comú de Catalunya, València i Balears per una pesca d'arrossegament que garanteixi els recursos al Mediterrani

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Els governs de Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears fan front comú en favor d’un model innovador de gestió de la flota de pesca d’arrossegament que garanteixi, alhora, el futur del sector i la recuperació dels recursos marins a la Mediterrània, en el marc d’una gestió pública dels recursos pesquers en coresponsabilitat amb el sector, segons ha informat aquest divendres el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Així, aposten per una gestió comunitària dels dies de pesca anuals, que serien gestionats per les confraries de pescadors juntament amb l’administració i d’acord amb les recomanacions científiques. Amb aquesta proposta conjunta es vol reforçar la naturalesa de bé públic dels recursos pesquers i fomentar la coresponsabilitat i l’empoderament del sector.

Els tres territoris, que concentren el 80% de les 612 embarcacions d’arrossegament del litoral mediterrani de l’estat espanyol, han elaborat una proposta conjunta que dóna resposta a la Comissió Europea, que ha instat els Estats membres a prendre mesures urgentment per a posar fi al mal estat crònic dels recursos pesquers a la regió. A més, segons apunta el Departament, aquesta proposta contrasta amb l’aposta del Ministeri d’Agricultura que podria conduir a una concentració dels drets d’accés als recursos pesquers per a aquest sector, de la mà d’una desregulació de la gestió des dels poders públics.

La proposta, signada per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret; la consellera de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, i el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vidal, ha estat adreçada a la ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina.

Junts per un model innovador

Els governs de Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears han treballat en aquesta proposta conjunta que aposta per una gestió comunitària dels dies de pesca totals anuals, que serien gestionats per les confraries de pescadors sobre la base d’uns totals d’esforç anual permissible establerts per l’administració d’acord amb les recomanacions científiques.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació subratlla que amb aquesta proposta es vol reforçar la naturalesa de bé públic dels recursos pesquers, que pertanyen al conjunt de la societat, de manera que sigui l’administració qui tingui la darrera paraula en la seva gestió global, alhora que fomenta la coresponsabilitat del sector i el seu empoderament en deixar a les seves mans la responsabilitat a nivell local.

La proposta persegueix la recuperació dels recursos pesquers mitjançant una reducció substancial i progressiva de l’esforç de pesca, d’acord amb l’assessorament científic, de manera compatible amb el manteniment de l’actual massa crítica del sector, amb l’impuls a la valorització del producte i la millora de la comercialització. Addicionalment, es fan unes reflexions sobre l'adopció de mesures sobre la pesquera del peix blau. En aquest sentit, també es preveu una sol·licitud sobre la minoració de l'esforç mitjançant la reducció dels dies de pesca, o disminució de les captures en sardina i seitó entre altres tipus de mesures.

Una comissió tècnica de seguiment formada per les administracions, sector i científics vetllaria pel reajustament adaptatiu del pla, que tindria una vigència de 5 anys a partir del 2018, amb una revisió al final del tercer any, segons ha indicat el Departament.

Proposta del Ministeri

Segons el Departament, en les darreres setmanes, responsables del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient havien informat tant a les comunitats autònomes com al sector que estan estudiant la introducció d’un sistema de quotes individuals transferibles d’esforç pesquer pel sector de l’arrossegament mediterrani. Aquest model, que aniria acompanyat de mesures de desregulació en aspectes com els horaris, ja s’aplica en diversos països del món, com ara Islàndia, Canada, Noruega o Nova Zelanda, en el cas de pesqueres industrials.



Segons diversos experts, la aplicació d’aquest sistema de gestió podria conduir a una concentració i privatització de l’accés al recurs (el temps de pesca es podria comprar i vendre de manera permanent) i conduiria a una dràstica reducció, relocalització i concentració de la flota actual en detriment del model mediterrani de gestió familiar arrelada a la comunitat i al territori, estructurat en confraries i llotges.

El Departament conclou que el model proposat conjuntament per Catalunya, València i Balears evitaria aquests riscos i dóna plena resposta al repte del moment.

Notícies relacionades