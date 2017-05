TMB dóna les gràcies per rebre fàstics sobre la gestió de la vaga i els sous dels directius

@TMB_Barcelona Que cabrons, el bot no ha fet cap resposta al meu relat. Em tenen silenciat pic.twitter.com/L9eigz7h6b

Però la història encara té un gir més rocambolesc. Tots aquells usuaris que criticaven amb duresa TMB participant al concurs, han rebut amb sorpresa una resposta del perfil oficial de l'empresa pública agraint-los la participació i que, sobretot, no oblidessin consultar les basses. Les captures de pantalla mostren la incongruència i la contradicció de TMB donant les gràcies per rebre fastigs. Un 'bot' (una resposta automàtica) és la responsable, ja que tothom que usi el hashtag rebrà una contestació del perfil oficial. Els programadors i/o responsables de màrqueting de TMB són curts de vista...Això sí, TMB té fitxats aquells perfils que sap que potser poden destrossar-li la campanya dels relats. Així ho denunciava l'exregidor de la CUP i conductor d'autobusos a TMB, Josep Garganté, amb aquests tuits:

A TMB no només els relats són curts

Era un caramel massa suculent i alguns usuaris de Twitter han començat a dinamitar el concurs de relats curts del 2017 de TMB. Els contes, amb el hastag #RelatsTMB2017 que és el que es necessita per a poder participar-hi, han anat en la línia de criticar de manera dura i incisiva la gestió de TMB amb la vaga dels treballadors de Metro i l'opacitat que encara perdura sobre els sous dels directius i alts càrrecs de l'empresa municipal.

