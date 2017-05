Dante Fachín es compromet a treballar a favor d'una participació massiva pel referèndum

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 15:00 h

El líder de Podem assumeix aquest compromís després de reunir-se amb Jordi Cuixart

Malgrat el fet que les bases del partit encara no han determinat quina posició ha de mantenir la força morada de cara al referèndum de setembre, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha aconseguit que secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachín s'hagi compromès a treballar a favor d'una participació massiva pel referèndum.

Etiquetes cuixart, fachín, òmnium, podem

La trobada entre Cuixart i Dante ha comptat també amb la presència del secretari polític de la formació, Joan Giner, i ha servit per analitzar la situació política de Catalunya i posar damunt la taula els reptes que el país ha d'afrontar els mesos vinents. Òmnium i Podem han coincidit en fer valdre la unitat del sobiranisme i es conjuren a sumar esforços per seguir treballant i fer possible la celebració d'un referèndum a Catalunya.

Un moment clau de debat

Podem es troba enmig del debat sobre el posicionament del partit davant la convocatòria del referèndum, un moment on la direcció de Podem s'ha volgut pronunciar per escollir l'opció més ambigua: acceptar la votació de Puigdemont però interpretar-la com un "acte de mobilització popular". Aquesta posició no evitarà que el resultat de la votació sigui o no vinculant, ja que aquest estatus li donarà la convocatòria de la Generalitat.