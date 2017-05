La recomanació escatològica d’Alfonso Ussía a Rajoy sobre el procés

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

26 de maig de 2017, 20.39 h







Ep! ep! . . . aquesta "gràcia" no té res d'original. Sé d'on l'ha treta.





Quan jo tenia vint i pocs anys, m'agradava moure'm pels bars de putes de Figueres, Girona i Barcelona. El sexe només el vaig tastar dues o tres vegades i vaig entendre que m'agradava més amb dones "honrades" que no cobren i les galtes se'ls encenen quan les hi arriba el climax





Quan anava als carrers de la Jonquera, de la Barca , de Robadors o allà al costat del Pla de Boqueria, ho feia per conèixer l'ambien... Llegir més