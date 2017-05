Doble ració d’atacs incendiaris a Catalunya del govern d’Espanya i el TC

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 21:05 h

Méndez de Vigo amenaça amb l'article 155 implícitament

8 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Com és tradició els divendres, el govern espanyol ha tornat a posicionar-se sobre el procés amb contundència. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu de l’executiu, Íñigo Méndez de Vigo, ha continuat amb la ‘violència verbal’ d’aquesta setmana de polítics, jutges, empresaris i fiscals per evitar descartar l’aplicació de l’article 155 sobre Catalunya. De fet, ha fet més aviat al contrari.

Notícies relacionades

Méndez de Vigo ha deixat anar l’amenaça velada d’executar la suspensió de l’autonomia perquè ha explicat que a Espanya, és l’Estat qui cedeix competències a les comunitats autònomes, però que malgrat la cessió, “són d’un estat centralitzat”. Una insinuació a que en qualsevol moment, Madrid pot recuperar les competències que ha cedit, ja que segons el també ministre d’Educació, en alguns estats federals no passa, ja que és a la inversa.D’altra banda, el Tribunal Constitucional s’ha sumat avui també a l’atac implícit del portaveu del govern espanyol desestimant el recurs de la Generalitat contra la llei espanyola del Sistema Nacional de Protecció Civil. Es tracta d’un presumpte cas de centralització de poder en aquest àmbit, ja que el govern català va alçar la veu perquè la nova legislació diu que les accions de Protecció Civil que només s’emmarquin a una autonomia també hauran d’estar subjectes a la coordinació de l’Estat. La Generalitat accepta que sigui així per accions supraautonòmiques, però no si només afecten Catalunya, per exemple. L’Alt Tribunal, però, ha refusat el prec de la Generalitat i a partir d’ara l’Estat podrà intervenir en accions d’aquest àmbit estrictament de Catalunya.