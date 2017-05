[Vídeo] Desgavell organitzatiu dels comuns durant el Ple de BCN per la visita d'un col·lectiu amb diversitat funcional

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 17:05 h

Pisarello demana suspendre el debat 5 minuts

El ple d'avui de l'Ajuntament de Barcelona ha viscut una situació lamentable per la mala gestió i domini del protocol dels comuns. Els fets han ocorregut quan el col·lectiu Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona ha volgut intervenir al ple i entregar un document a l'alcalde accidental, Gerardo Pisarello, demanant que l'Ajuntament elimini les barreres dels banys públics.

Un a un han anat entrant els membres del col·lectiu Assemblea Diversitat Funcional de Barcelona davant la desesperació de Gerardo Pisarello. L'alcalde no sabia com reaccionar i ha demanat suspendre el ple 5 minuts per a ubicar els minusvàlids perquè assegurava que no podien estar al mig de la sala, únic lloc amb espai. En aquell moment, Pisarello ha demanat al secretari on els podien col·locar i s'ha creat el caos, ja que anaven entrant cadires de rodes a la sala i ningú sabia on dirigir-los. Després d'uns moments esperpèntics on s'ha visibilitzat la manca de protocol i el desgavell que suposa que els comuns estiguin al capdavant del consistori barceloní, l'alcalde ha obtingut una còpia del document i els membres de l'Assemblea Diversitat Funcional Barcelona han marxat.





La que ha liado @bcnencomu por falta de protocolo en el pleno de Barcelona: pic.twitter.com/sCZ7EEF54l — Ber (@Berlustinho) 26 de maig de 2017

Aquí un vídeo penjat a la xarxa on es pot veure el caos, el desordre i els moments de confusió viscuts al ple d'aquest matí.

