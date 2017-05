Junqueras es mostra ferm per aixafar el discurs de la por davant del Cercle d’Economia

Aniol l'Ametlla del Vallès l'Ametlla del Vallès

26 de maig de 2017, 16.46 h

#2 Que ho tornin a preguntar ara, espavilat!

Quants catalans van votar el 1714 per abolir les Constitucions de Catalunya? Cap, ni un. Al revés, els espanyols van matar a tots els qui les van defensar. Gran exemple de democràcia ecspanyola, com el d'ara. Amb la única excepció que ara no mateu, perquè o us heu civilitzat una mica o perquè ja no podeu.

No teniu vergonya!