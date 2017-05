BeC tira de postveritat per vincular el PDeCAT de Barcelona amb l'extrema dreta

Última actualització Divendres, 26 de maig de 2017 18:05 h

Aprofita la concentració de diferents moviments sense vinculació per posar en un mateix sac l'oposició i l'extrema dreta

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Una de les intervencions més dures de l'alcalde accidentat, Gerardo Pisarello, ha estat contra el regidor del PDeCAT Joaquim Forn, a qui l'ha acusat de formar part d'un partit que es manifesta contra les polítiques del consistori amb l'extrema dreta per, tot seguit, apuntar que un dels referents és Donald Trump.

Els fets als quals fa referència són els de la manifestació que es va produir el 23 de maig ahir a Plaça Catalunya on la plataforma independentista On Vas Barcelona – Stop Colau va convocar una concentració per exposar la seva oposició al govern del consistori. La trobada, que reclamava "pluralisme democràtic" a Colau, va topar amb altres dues de caràcter molt diferent; una era de caràcter islamofòbic promoguda per Plataforma per Catalunya i Generación Identitaria i l'altre de la marea groga dels mestres de la CGT.

La tensió entre els independentistes i Plataforma per Catalunya va anar en augment, fins al punt que els Mossos d'Esquadra van intervenir per separar les tres concentracions mitjançant cordons policials. La plataforma Stop Colau no va amagar els intents de rebentar la concentració de PxC, com es pot viure en aquest vídeo on Frederic Bentanachs, exmembre de Terra Lliure, denunciava que "els neonazis ens han intentat rebentar l'acte".

Malgrat els intents de Pisarello d'unir PDeCAT amb la manifestació d'extrema dreta convocada per PxC i Generación Identitària, en les mateixes xarxes dels comuns que intenten ridiculitzar la concentració Stop Colau es pot veure com encerclen tres espais diferents, fet que xoca amb la teoria que avui l'alcalde accidentat ha exposat.