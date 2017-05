Surt a la llum l'ínfim nombre de militants de Ciudadanos a Catalunya

Última actualització Dissabte, 27 de maig de 2017 11:20 h

Arrimadas guanya a la búlgara les primàries per triar candidat a les properes eleccions catalanes però només la voten 792 persones

Guifré Jordan @enGuifre– Ciudadanos ha proclamat Inés Arrimadas com a candidata del partit a les properes eleccions que se celebrin al Parlament de Catalunya. I ho ha fet després d’unes primàries exprés amb certa opacitat, en les quals segons la pròpia formació, hi han participat 825 persones. Es tracta del 35,81% de tota la militància que, així, es descobreix que és d’uns 2.300. Arrimadas s’ha imposat als altres candidats a la búlgara, amb un 96% (792 vots). Ara bé, davant el resultat tan previsible, guanya rellevància l’esquifida base de militants de Ciudadanos.

De fet, es tracta del partit amb menys afiliats dels que tenen representació al Parlament, deixant de banda Demòcrates de Catalunya i MES, les escissions d’Unió i el PSC que tenen algun diputat a la cambra catalana. En aquest sentit, les primàries dels socialistes van revelar que 14.613 persones tenien dret a vot a Catalunya. D’altra banda, el PDeCAT està a punt d’arribar a la cota de 15.000 membres (l’última xifra oficial de CDC abans de desaparèixer) i ja en suma 13.000. Tenint en compte que els militants no es van poder transferir automàticament del vell al nou partit, es tracta d’un esforç notable.D’altra banda, Esquerra porta anys flirtejant amb la xifra dels 10.000 militants, una fita a la qual es va arribar en temps de Carod-Rovira fa més d’una dècada. Les convulsions internes de 2008 van fer desinflar considerablement la base, però ara la xifra torna a ratllar els cinc dígits després que es tanqués el 2016 amb 8.500 i una tendència a l’alça. Pel que fa als comuns, Podem té 52.000 inscrits (34.000 ‘actius’), tot i que en la votació per decidir si s’integraven a Catalunya en Comú només hi van participar 3.900 persones.En aquest sentit, la formació d’Ada Colau i Xavier Domènech tenia uns 9.000 inscrits quan es va celebrar l’assemblea constituent fa un mes i mig. Per últim, les xifres de la CUP són més complicades de calcular tenint en compte la quantitat d’organitzacions que hi simpatitzen però, com a referència, unes 3.000 persones van participar en la famosa assemblea de Sabadell de desembre de 2015 on partidaris i detractors d’Artur Mas van empatar.