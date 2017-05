Jordi Pujol reapareix amb una sorprenent advertència sobre Catalunya

Última actualització Dissabte, 27 de maig de 2017 19:45 h

L'expresident de la Generalitat alerta que el país està en risc de "residualització" i de "lenta dissolució"

Malgrat que en un parell de setmanes complirà 87 anys, Jordi Pujol continua actiu, i no només per defensar-se a ell i a la seva família, sinó també per fer articles polítics de contingut contundent. L’Associació Serviol, que té com a finalitat difondre els seus escrits, n’ha publicat un aquest divendres on l’expresident de la Generalitat, on explica que Catalunya corre el risc de tornar “molts anys enrere” i hi ha un “risc greu de residualització” del país i de “lenta dissolució”.

Ho justifica dient que “la confrontació que ara hi ha és molt forta” i insta a una activació de la societat catalana, ja que diu que el “creixent distanciament que s’ha anat produint entre Catalunya i la resta de l’Estat” obliga a “una mobilització de tots els nostres actius morals i econòmics, culturals i tècnics, socials i polítics per a superar aquesta situació”. Malgrat el complicat panorama que planteja, també deixa marge per a l’optimisme.Pujol indica nou punts que, segons ell, exemplifiquen una “barreja de determini i d’autoestima, d’interrogació i de voluntarisme, de realisme i de consciència de l’evolució general del país que permet tenir esperança”. Entre ells, el manteniment de la llengua, la cohesió, la capacitat d’innovació i de mirar el món, la cultura, o les “mobilitzacions de rècord mundial en defensa del nostre país”. L’expresident rebla el seu article dient que malgrat que Catalunya està amenaçada, no renuncia al seu projecte, “assumit i defensat amb energía i dignitat”.