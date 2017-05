Potent exhibició d’unitat i fermesa de l’independentisme civil

Última actualització Dissabte, 27 de maig de 2017 13:05 h

L'ANC, Òmnium i l'AMI insten el govern a fixar ja data i pregunta i exigeixen als comuns que se sumin al referèndum

13 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Les tres grans entitats de l’independentisme ha escenificat una potent imatge d’unitat i fermesa després de la negativa final de Mariano Rajoy al referèndum pactat. L’ANC, Òmnium i l’AMI han fet una reunió conjunta extraordinària i d’urgència per instar de manera solemne que el govern de Catalunya fixi data i pregunta pel plebiscit. Un plebiscit que, segons les entitats, haurà de tenir totes les garanties, i que haurà d’organitzar de manera exclusiva la Generalitat.

Notícies relacionades

En la roda de premsa posterior a la cimera, el líder de l’ANC, Jordi Sànchez, ha explicitat l’exigència a Puigdemont –tot i que no hi ha posat data límit– però també ha volgut evitar descartar la via unilateral: “Ho podem dir més fort però no més clar. La porta l’han tancat ells, 18 vegades. Si l’obren, ens hi trobaran”. En la mateixa línia, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha dit que “després de 18 cops de porta i de tenir el 80% de la població a favor del referèndum, la ciutadania sabrà estar a l’alçada”. Pel que fa a la màxima responsable de l’AMI, Neus Lloveras, ha assenyalat que “els càrrecs locals estarem al costat del referèndum”.L’altre gran missatge que han volgut llançar les principals entitats sobiranistes ha estat per Podemos i els comuns. “Estem convençuts que estaran al costat del referèndum”, ha afirmat Cuixart, cosa que també ha apuntat Sànchez: “Estem absolutament convençuts que tots els qui han estat al Pacte Nacional pel Referèndum també hi seran ara”. Podem i els comuns han donat algun senyal en els últims dies que podrien estar virant des de l’ambigüitat màxima cap al suport a la votació que prepara la Generalitat , encara que no la interpretin com a vinculant.