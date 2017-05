Rajoy apunta que en pocs mesos Espanya podria viure un “trauma”

Última actualització Dissabte, 27 de maig de 2017 15:00 h

El president del govern espanyol diu que la independència "és el pitjor que ens pot passar a tots"

Mariano Rajoy ha clos la 33a reunió del Cercle d’Economia amb una intervenció triomfalista pel que fa a l’economia espanyola, però també ha reservat uns minuts per mostrar-se tan taxatiu com de costum amb el referèndum català. El president del govern espanyol ha repetit els greatest hits de l’argumentari que ha pregonat els últims anys i ha afegit que la independència –que podria arribar en pocs mesos– “seria un trauma”. En aquest sentit, el líder popular ha exclamat que “crec que les pretensions d’independència en els temps en què vivim és el pitjor que ens pot passar a tots, al conjunt dels catalans i al conjunt dels espanyols”.

En la seva línia habitual, ha afirmat que “no vull fer i no puc fer” la votació i que “no vull que se celebri un referèndum a cap lloc d’Espanya privant els espanyols d’opinar sobre el que sigui al seu país”. A més, ha insistit que “la sobirania nacional [...] no està compartimentada”. Rajoy s’ha mostrat irritat pels plans de llei de transitorietat en cas que no s’accepti el referèndum pactat: “I a sobre, si no accepto [el plebiscit], em presentaran una llei de transitorietat. I a més, aquesta llei es pretén aprovar en un dia”.Segons Mariano Rajoy, “las pretensions independentistes és ...”, perquè una separació “trenca amb segles d’història conjunta” i “significaria deixar de compartir tot el que tenim”. A més, ha aixecat la veu per contradir les paraules del conseller d’Economia, Oriol Junqueras, sobre la permanència a la UE ahir al mateix espai: “S’aniran d’Europa, diguin el que diguin”, ha sentenciat. El número 2 del govern català va dir ahir que això era impossible, ja que no hi havia cap procediment als tractats de la UE per fer-ho.