Miguel Ángel Rodríguez posa al mateix nivell independentistes i violadors

Última actualització Dissabte, 27 de maig de 2017 16:30 h

L'exportaveu del govern espanyol diu que ni amb els que agredeixen sexualment ni amb els "colpistes de Catalunya" s'ha de dialogar

12 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El controvertit portaveu del govern d’Espanya durant els primers anys d’Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, ha tornat a etzibar un improperi fora de lloc parlant del procés català. L’ara tertulià ha rebutjat qualsevol tipus de diàleg amb els independentistes amb l’argument que tampoc cabria dialogar amb un violador. Una comparació que deixa a l’alçada de delinqüents sexuals als sobiranistes, a qui titlla de “colpistes de Catalunya”.

Notícies relacionades

En concret, Rodríguez ha dit, en una entrevista al diari digital El Español: “Va un i diu, aniré a casa teva i violaré la teva filla, i tu li proposes dialogar, i davant d’aquesta proposta de diàleg, ell et fot una pallissa a tu i a ella la viola”. I continua: “A veure, que no dic jo que dialogar sigui dolent, que se m’entengui, però el diàleg no pot ser la recepta única per a tots els problemes. Jo, per exemple, no tinc res a dialogar amb els colpistes de Catalunya”.A més, Miguel Ángel Rodríguez exigeix que “per elemental diginitat, cada vegada que els ‘indepes’ surten a insultar la resta d’Espanya, s’haurà de contestar”. En aquest sentit, lamenta que “la societat espanyola està pasota” i que “la part intel·lectual d’Espanya fa temps que està fracassada”, tot mostrant-se irritat que avui en dia els cantants només parlen d’amor”. Pel que fa a la corrupció, l’entrevista també recull les sospites que ha volgut fer córrer sobre el jugador del Barça Neymar: “És més divertit posar a la presó a Ignacio González que a Neymar. A veure qui té nassos de posar Neymar a la presó”.