Puigdemont convoca una reunió d'urgència al més alt nivell pel referèndum

Última actualització Diumenge, 28 de maig de 2017 11:25 h

El president podria donar detalls als partits sobre la data i pregunta o sobre l'organització i la logística del plebiscit

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Després de nou mesos en què l’opció del referèndum pactat s’ha volgut visualitzar i prioritzar oficialment des de la Generalitat, la carta de Mariano Rajoy ho canvia tot. És un cop de porta tan contundent que no deixa cap escletxa a poder continuar defensant l’opció acordada sense fer cap moviment cap a la unilateralitat, ja que fins i tot els comuns i Podem estan activant-se per decidir el posicionament en cas de referèndum amb unilateralitat catalana. En aquest context, el president Puigdemont convoca una reunió al més alt nivell amb tots els partits pro-referèndum per demà a la tarda al Palau de la Generalitat.

Notícies relacionades

Puigdemont ha convocat per demà a la tarda totes les "organitzacions i formacions polítiques amb representació parlamentària" favorables al referèndum en una cimera a la Generalitat. Així ho ha avançat la consellera de la Presidència, Neus Munté, en una entrevista a Rac 1, on s'ha referit al calendari de la data i la pregunta, després de la petició de les entitats sobiranistes de dissabte. Munté s'ha mostrat convençuda que hi haurà data i pregunta en uns quinze dies com a molt. "Una o dues setmanes és un termini raonable", ha afirmat.Aquest dilluns en la cimera convocada per Puigdemont hi ha convocats ERC, el PDeCAT, demòcrates, la CUP, Avancem, MES i les diferents famílies polítiques de Catalunya Si que es Pot. En referència a l'espai que representa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Munté ha remarcat que "hi està cridat a participar", de la mateixa manera que participen en les reunions del Pacte Nacional pel Referèndum.Munté no ha detallat si en la reunió d'aquest dilluns es posarà a debat la data i la pregunta, però sí que ha dit que servirà per "compartir els darreres esdeveniments" i consensuar una posició sobre les respostes que ha donat el govern espanyol en els últims dies. Tampoc ha concretat si donarà pistes sobre els detalls organitzatius i de logística, als quals els comuns donen màxima importància per tal de decidir si donen o no suport a la votació unilateral.