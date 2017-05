‘El País’ tanca la setmana més anti-procés amb dos articles esbiaixats

Última actualització Diumenge, 28 de maig de 2017 15:20 h

El diari del grupo PRISA publica una peça amb testimoni a favor i en contra de la independència però amaga el nom dels més 'sucosos'

D’una banda, el diari publica un reguitzell d’opinions de residents a Catalunya sobre el tema, on no es publica el nom dels testimonis crítics contra el procés més valuosos. Però malgrat tot, són els qui encapçalen l’article. Per exemple, un Mosso d’Esquadra que suposadament diu: “A un polític l’inhabiliten i ell sabrà, a mi si un jutge em diu que tregui quatre urnes, les trec”. També una magistrada, que arriba a afirmar que “TV3 és com el No-Do” i diu tenir temptacions de marxar del país després de portar-hi 15 anys. El tercer testimoni, un suposat Inspector de Treball de la Generalitat també sense nom, diu que hi ha companys que han marxat de Catalunya pel procés, mentre que el quart, empresari, s’està pensant moure la seva seu fiscal.L’inici de l’article, doncs, reflecteix la visió de l’unionisme més alarmista, tot i que sense noms, mentre que la resta del text és més equitativa. No obstant això, hi ha un destacat de traca i mocador: “Ha arribat el moment que ja no treus el tema per no perdre una amistat”, és el titular, que recull més opinions, amb una d’una magistrada –potser la mateixa que en l’article central– que lamenta que un col·lega la titllés de feixista per no donar importància a que una sentència estigués en català o en castellà.D’altra banda, El País, en una altra informació, ha publicat una enquesta que afirma que el 77% d’espanyols considera que Rajoy no ha gestionat adequadament el procés en aquests anys. Es tracta del titular de la peça, però a l’interior, de manera secundària i sense l’ajuda de cap gràfic per donar-hi visibilitat, s’afirma que el 71% de catalans vol el referèndum.