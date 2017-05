[Vídeo] Alfred Bosch ‘fulmina’ Colau per no investigar la “màfia” del PSC i ICV

Última actualització Diumenge, 28 de maig de 2017 19:30 h

Barcelona en Comú vol furgar en el govern de Trias però no en l'anterior, liderat pels socialistes

Alfred Bosch ha denunciat de manera vehement el fet que els partits que conformen el govern municipal de Barcelona hagin bloquejat investigar la gestió en urbanisme de l’últim executiu del PSC i ICV, encapçalat per Jordi Hereu. En canvi, però, en el ple del consistori d’aquest divendres, sí que s’ha aprovat engegar una comissió d’investigació sobre les actuacions de l’executiu de CiU liderat per Xavier Trias en el següent mandat en matèria d’urbanisme. El líder republicà ha dit després a Twitter: “Per què Colau es nega a investigar l’últim govern de PSC i ICV? No havien de fer fora la màfia? Per què eviten investigar-ho aliant-se amb C’s?”.

Per què Colau es nega a investigar l'últim govern de PSC i ICV? No havien de fer fora la màfia? Pq eviten investigar-ho aliant-se amb C's? pic.twitter.com/5LHM0dOP2m — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 26 de maig de 2017

En el ple del consistori aquest divendres, Bosch ha etzibat a Barcelona en Comú: “Estem d’acord amb que s’investiguin els últims quatre anys en matèria d’urbanisme, però per què els altres 32 anys no? Per què el període anterior no? De què tenen por?”. I ha continuat: “Per què tanta insistència a destapar el cas Palau, i per què no destapar l’hotel del Palau, en el qual hi ha una sentència que diu que hi va haver conductes moralment reprovables?”.Durant la seva intervenció, Bosch també s’ha preguntat: “Per què el que val pels altres no val per vostès? Per què quan demanen pel Palau de la Música que algú s’investigui a si mateix, vostès no s’investiguen a vostès mateixos? És clar, això fa mal pensar”. El líder republicà s’ha conjurat per saber “tot de tothom, sense partidismes ni sectarismes” i ha destacat que “la transparència comença per un mateix”.