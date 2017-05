Espanya s’ha enriquit més que mai venent armes el 2016 a països com Aràbia Saudita

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 05:00 h

L'Estat arriba a la xifra rècord de 4.000 milions d'euros en exportacions de material bèl·lic

Guifré Jordan @enGuifre– El govern de Mariano Rajoy no para de treure pit per la suposada millora de l’economia de l’Estat i la suposada sortida de la crisi. Afirmen de manera reiterada que l’exportació és un dels sectors que més ha ajudat a tenir un panorama més esperançador que fa cinc anys, tal com ahir mateix el president espanyol va repetir a la clausura de la 33a reunió del Cercle d’Economia. No obstant això, no fan tanta publicitat d’un dels sectors que l’any passat van tenir més fortuna en les exportacions: la venda d’armes.

Segons un informe de la secretaria d’Estat pel Comerç al qual ha accedit la publicació The Diplomat , el govern espanyol va donar llum verda a la venda de més de 4.000 milions d’euros en armes a l’estranger el 2016, una xifra que supera tots els registres anteriors, i que suposa un increment del 8,9% en comparació amb el 2015. Un 60% de l’armament militar exportat s’ha fet al Regne Unit (33,2%), Alemanya (19%), França (4,6%) o Itàlia (3,4%), però una bona part s’ha fet a països de l’Orient Mitjà immersos en accions militars com l’Aràbia Saudita.L’exèrcit país àrab està intervenint el Iemen, i l’any passat va pagar 116,2 milions d’euros (2,9% del total espanyol). Al seu torn, Egipte, que també participa de la mateixa intervenció militar, en va pagar 219,3 (5,48%) amb la compra de vuit avions. Els Emirats Àrabs Units van comprar productes militars sobretot d’aviació per 26,7 milions, mentre que l’Iraq va engruixir les arques de l’Estat espanyol comprant material pel seu exèrcit per valor de 52,7 milions d’euros.Amb tot, el país que amb diferència ha contribuït de manera més decisiva a l’èxit d’exportacions del ministeri de Defensa espanyol és el Regne Unit, amb un terç just de les compres i 1.300 milions d’euros. Un fet significatiu, ja que les relacions entre els dos països no passen pel seu millor moment després que Madrid hagi alçat la veu en els últims mesos per aprofitar el Brexit per fer-se amb, com a mínim, la cosobirania de Gibraltar. Aquesta actitud no ha agradat gens a Londres, que en un hipotètic escenari de xoc més frontal pel penyal, podria decidir fer boicot al material bèl·lic espanyol i no adquirir-ne després de ser-ne el primer client.