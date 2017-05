La suma dels tres sous que percep Garcia Albiol, al descobert

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 09:40 h

El president del PP de Catalunya guanya gairebé 13.000 euros al mes

12 ( 4 vots ) Carregant Carregant



El sou del regidor de Badalona, diputat al Parlament de Catalunya i senador espanyol Xavier Garcia Albiol ha quedat avui al descobert. La principal formació del govern municipal de la tercera ciutat de Catalunya, Guanyem Badalona, ha fet pública la xifra salarial mensual que aglutina el president del PP sumant els tres càrrecs que acumula: 12.844 euros bruts cada 30 dies, a banda d’altres possibles compensacions per ser president del PP català, per rendes borsàries o profits a empreses privades.

Notícies relacionades

Segons Guanyem Badalona, Albiol percep 6.459 euros al mes com a diputat al Parlament de Catalunya, 1.747 euros com a regidor de la ciutat metropolitana i 4.638 euros com a senador. Una xifra que la formació posa en contraposició amb la quantitat que percep l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, 2.270 euros, ja que el codi ètic de la formació l’obliga a cobrar un màxim de tres vegades i mitja el salari mínim interprofessional. L’excedent salarial es destina a finalitats socials a través de la iniciativa Pot Comú.La portaveu d’aquesta idea, Nora Sansebastian, s’ha referit al sou d’Albiol de manera contundent: “És una vergonya que algú que mai ha treballat fora de la política pugui acumular aquests luxes”. La formació també ha recordat el patrimoni del líder del PP de Catalunya, que és públic: quatre habitatges per valor de 850.000 euros (dos a Badalona, un a Barcelona i un a Platja d’Aro), quatre garatges per valor de 60.000 euros, 53.000 euros en accions, un Audi Q5 valorat en 45.000 euros, un veler Bavaria de 100.000 euros i 64.000 euros en tres rellotges.