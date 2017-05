Fins i tot Dolça Catalunya està alarmada per la davallada de militants de Ciudadanos

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 11:30 h

El partit de Rivera i Arrimadas acumula un descens del 34% d'afiliats en cinc mesos al Principat

5 ( 6 vots ) Carregant Carregant



Les primàries de Ciudadanos no van servir per triar un candidat per les properes eleccions al Parlament –Inés Arrimadas ja ho tenia fet tenint en compte l’opacitat del procés de votació interna–, però sí que va deixar al descobert la massa de militants del partit: prop de 2.300. Una xifra ínfima comparada a la resta de partits i que ha alarmat fins i tot al bloc anti-independentista Dolça Catalunya.

Notícies relacionades

L’espai ‘ultra’ es fa ressò d’una informació d’El Mundo on s’alerta que en només cinc mesos la formació ha perdut 1.227 militants, passant de 3.577 a 2.350, una davallada del 34,3% des que es va eliminar el terme 'socialdemocràcia' del seu ideari. En aquest sentit, Dolça Catalunya assumeix la crisi del partit d’Albert Rivera i diu: “Sembla que C’s deixa d’il·lusionar molts catalans. Malament”. I continua afirmant que “Ciudadanos ens preocupa. Molt”. Segons l’entrada publicada avui, les causes del daltabaix són clares: “Rivera està desaparegut a Catalunya, només sembla somniar a dormir a la Moncloa, i Arrimadas està posada en l’operació ‘Ser com CiU”.A més, Dolça Catalunya creu que ha perjudicat el fet que “el nou ideari de C’s ha eliminat la referència al seu origen català i de superació del nacionalisme” i es mostra irritada perquè el guru econòmic del partit, Luis Garicano, defensi “blindar competències i altres romanços nacionalistes”. O bé també perquè la formació mostri un “interès sobtat” en “bestieses com desenterrar Franco del Valle de los Caídos”. Conclusió: “L’ímpetu de C’s s’està convertint en inèrcia i desil·lusió”, diu el text.