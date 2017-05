Escàndol: un soci del Barça denuncia xenofòbia de la policia espanyola al Vicente Calderón

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 13:10 h

Els cossos de seguretat van prohibir deixar entrar l’aficionat alemany Daniel K., que portava una estelada a l’esquena, a l’estadi on es va celebrar la final de Copa

Guifré Jordan @enGuifre– La final de Copa del Rei entre el Barça i l’Alabès de dissabte passat va aixecar rebombori per la xiulada a l’himne espanyol, però també per la presumpta caça d’estelades que es va viure als accessos i a l’interior. Uns fets que fins i tot van merèixer les crítiques del president Puigdemont. En aquest context, directe.cat ha conegut el cas d’un soci del Barça que duia una estelada a l’esquena a qui, segons afirma, se li va prohibir accedir a l’estadi Vicente Calderón. A més, l’aficionat, Daniel K., de nacionalitat alemanya, denuncia intimidació policial pel fet de ser estranger, és a dir, xenofòbia.

Daniel K., a la dreta, al costat dels dos companys que no van tenir problemes per accedir al Vicente Calderón Comparteix Tweet

Etiquetes estelades, futbol, futbolestelades, independència, puigdemont, vicente calderón

Segons la versió de l’aficionat que ha explicat a, al moment del control d’entrades i motxilles els seus dos acompanyants, també alemanys i sense estelades, van passar sense problemes. El control a Daniel K., però, va trigar més d’allò habitual, i l’aficionat va fer un crit en alemany als seus companys perquè l’esperessin a l’altra banda del control. Segons ell, és un fet rellevant, ja que a partir del moment en què els agents van descobrir que era alemany i, a més, portava una estelada, li van començar a buscar les pessigolles.“Ja em miraven amb mals ulls per la bandera, però a l’assabentar-se que sóc estranger, em demaanen la documentació, els ensenyo el meu DNI alemany, i comencen a preguntar-me si sé quin significat té l’estelada i per què la porto”, afirma. “Els contesto que és només una bandera i de seguida em veig envoltat d’uns quants policies nacionals i agents de la seguretat de l’estadi”.Segons ell, “el fet de tenir policies amb amb armes i tots parlant-me de cop em va espantar molt, era bastant intimidatori”. De fet, Daniel K. confessa que el seu domini del castellà és limitat i que, tot i parlar un millor català, no el va utilitzar “per no provocar més tensió”. Així, després de discussions –sense insults– i que li diguessin “hoy no hay partido para ti”, va optar per demanar parlar amb algú en anglès, la policia espanyola no va accedir a la petició i llavors el va arrossegar cap a la sortida. Sense tornar-li l’entrada.“Un policia nacional va agafar-me el braç ben fort acompanyant-me cap a la sortida, em va tornar el DNI i a la meva última per la meva entrada em va acomiadar amb les paraules: “Cállate y lárgate, no queremos volver a verte”, amb el braç aixecat amenaçant de donar-me un cop”, explica. Així, no va poder veure el partit des del seu seient tot i haver comprat una entrada i no va rebre ni cap explicació, ni cap acta on se li especifiqués per què se li barrava el pas. Daniel K. creu que ha estat víctima d’un cas d’“intolerància i sobretot un cas de discriminació de la llibertat d’expressió”. Així, ha afirmat aque s’adreçarà de moment al Futbol Club Barcelona perquè “hauria de defensar els seus socis”, i ell ho és des de 2001.