Soraya, la riota de les xarxes per una frase que retrata la impotència de l'unionisme

29 de maig de 2017, 15.08 h

Les neuroneSS unionisteSS ja no saben com anar, si disfressades, burlesques, iròniques, dictatorials, antidemocràtiques, o cagadetes de por. El que sembla clar és que ho estan passant força malament. Com que encara no entenen per què alguns Lòpez o Fernández volen ser independents ???? Fins ara es creien que això era una cosa antinatura, però ara veuen que no !!!!



Per això no entenen res i ni toques vores !!!!



