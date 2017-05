El posicionament d’Àngel Ros sobre el referèndum trenca el discurs unionista

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 16:00 h

L'alcalde de Lleida va votar el 9N i ara diu que no ho farà, rebutjant així que Puigdemont farà un 9N bis, com diuen bona part dels espanyolistes

Àngel Ros s’ha posicionat en contra del referèndum que prepara el govern de Carles Puigdemont, alineant-se amb el discurs oficialista del PSC. Amb tot, l’alcalde de Lleida ha deixat palès que no creu que s’estigui preparant un nou 9N, sinó quelcom diferent. Una idea que, en una entrevista a Nació Digital, l’ha portat a dir que no anirà a votar, després que el novembre de 2014 sí que diposités una papereta –amb el vot en blanc– a les urnes del procés participatiu. El canvi diametral d’enfocament de Ros trenca una vessant del discurs unionista, que repeteix fins l’extenuació que el govern català està perdent temps i recursos perquè està organitzant un nou 9N.

De fet, el paer en cap de Lleida ha estat explícit a destriar un procés i l’altre: “[El 2014] jo vaig votar en blanc perquè considerava que era un procés de participació ciutadana. Ara es formula com un referèndum d’autodeterminació i jo no en sóc partidari”. Àngel Ros es mostra partidari d’un plebiscit “primer per saber si es pot mantenir la relació de Catalunya amb la resta de l’Estat en un altre marc” i diu que no cedirà cap espai de la capital de Ponent si una sentència judicial li ordena que no ho faci.