Nou “revés veïnal” contra Ada Colau, ara per la Superilla

El 87% dels participants en una consulta sobre la iniciativa s'hi oposen

Una de les accions estrella del govern municipal de Barcelona, la Superilla, torna a patir un sotrac. Després de crítiques veïnals, mobilitzacions i molta polseguera als mitjans de comunicació, la Plataforma d’Afectats per la Superilla del Poblenou ha organitzat una consulta popular on el No a la iniciativa de Barcelona en Comú ha guanyat de manera aclaparadora. De fet, en el perímetre que inclou els veïns de la zona compresa a la Superilla, un 85% dels votants (954 persones) s’hi han posicionat en contra, mentre que un 14% en són favorables (160 persones).

El revés veïnal que ha patit el govern amb la consulta sobre la superilla l'obliga a escoltar i actuar. Els resultats parlen per sí sols pic.twitter.com/d2dQtcZQv7 — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 29 de maig de 2017

En total, comptant els residents de la resta del barri i persones no residents però que hi fan vida (botiguers, treballadors) s’han recollit 1.739 vots, dels quals 218 (12,5%) s’han inclinat pel Sí i 1.517 (87%) ho han fet pel No. El govern de Barcelona en Comú i el PSC s’han negat fins ara a fer una consulta a la ciutadania sobre el tema i, tot i que els organitzadors de la consulta reclamen que sigui vinculant, ni els partits de govern ni la CUP s’han posicionat al respecte. En canvi, ERC, PDeCAT, C’s i PP han dit que se la prendran com a vinculant. En aquest sentit, Alfred Bosch ha titllat de “revés veïnal” la consulta.