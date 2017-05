Quatre gats en una desastrosa concentració a Palma contra el català

Última actualització Dimarts, 30 de maig de 2017 05:00 h

La xifra d'assistents és tan lamentable que no es pot considerar ni "concentració"

Tal com explica dBalears.com, el partit d'ultradreta VOX de Balears ha organitzat aquest passat dissabte al matí una quedada davant el Consolat de la Mar que s'ha desenvolupat sota el lema 'Contra la imposició del català, balear sí, espanyol també'. El mitjà es fa ressò del nul èxit de la trobada la qual defineix "nou fracàs estrepitós a la llarga llista de suposades mobilitzacions que moltes vegades no aconsegueixen arreplegar ni el número mínim necessari de participants com per ser considerades com a concentració".

Més associacions que manifestants

La suposada concentració quasi ha estat convocada per més entitats que membres ha tingut. Aquestes eren el Círculo Balear, Fundación Jaume III, Associació Valoris a Balears, i la "Acadèmi de sa llengo Baléà", juntament amb els membres de la junta directiva de VOX a Balears.



No arribaven a la trentena. De fet, han estat exactament 28 persones si hi comptem els infants. Durant l'acte, els assistents han cridat lemes com 'Somos i seremos mallorquines i españoles'.



Obsessió en dividir la uniat de la llengua



L'acció tenia l'objectiu de «denunciar els dèficits democràtics i els riscos per a les llibertats i la convivència que comporta el Govern al costat de la nul·la oposició del PP de Balears», ha indicat VOX.

Finalment, un membre de VOX ha clausurat l'acte llegint la Declaració de Bellver, que apunta als «abusos del pancatalanisme» i demana «alçar la veu en defensa del bilingüisme espanyol-balear i de la convivència».

