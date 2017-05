[Vídeo] Catalunya aconsegueix agermanar musulmans i racistes espanyols

Última actualització Dilluns, 29 de maig de 2017 19:00 h

Surrealista moment a una televisió iraniana per parlar sobre el procés

Moment surrealista a HispanTV, una cadena televisiva pública iraniana dedicada a proporcionar informació i entreteniment en espanyol. Va començar a transmetre els seus programes al desembre del 2011. El moment que us ensenyem és una entrevista que va fer la presentadora musulmana a Melisa Ruiz, líder de l'organització d'ultra dreta i catòlica Hogar Social, per parlar del procés català.

Catalunya no només és terra d'acollida sinó que té, fins i tot, la capacitat d'unir cultures, ideologies i religions contràries fora de les seves fronteres. És el cas que ha passat a HispanTV: una ultra catòlica, antiislam i d'extrema dreta, Melisa Ruiz, líder de l'organització titllada de feixista, Hogar Social, ha atès un mitjà de comunicació iranià en espanyol per parlar del procés català. De fet, la conversa, tal com es pot veure al vídeo, transcorre sense problemes. A més, la ultraconservadora és presentada com una 'analista internacional'.

A banda del seu baix nivell en opinar sobre el procés, cal destacar que la periodista que fa les preguntes porta el hijab, el vel islàmic que li tapa els cabells, i a més parla amb un espanyol amb accent llatinoamericà. Malgrat que Hogar Social tingui com a lema "los españoles primero" i que la mateixa Melisa porti tatuada l'esvàstica nazi al cos i que s'emmiralla en el socialisme feixista de la Itàlia de Mussolini, per malparlar de Catalunya no ha tingut cap mena de recança d'atendre a aquells que el seu argumentari tant odia.



ANALISTA INTERnaziONAL MELISA RUIZ



Una presentadora iraní con hijab dando paso a la líder de Hogar Social Madrid antimezquitas, LA PARADOJA pic.twitter.com/NTiOXGOWGc — Ber (@Berlustinho) 29 de maig de 2017

