[Vídeo] Per primera vegada, no és Dante Fachin qui dóna la nota

Per primer cop Dant Fachin no ha estat qui ha donat la nota... xD pic.twitter.com/gzL4sFWfo5 — Gerard Sesé (@gerardsese) 29 de maig de 2017

L'anècdota de la roda de premsa d'avui de Fachin ha estat quan, de cop i volta, un home ha començat a cantar òpera en alguna sala del costat a la de la conferència. El cant líric no ha parat de sonar de fons i ha despistat diverses vegades a Fachín, que es perdia constantment mentre parlava. Finalment, el polític ha reconegut que l'home que estava cantant se sentia molt fort.La portaveu del Govern de Catalunya, Neus Munté, ha lamentat aquest dilluns que Catalunya en Comú s'hagi "autoexclòs" de la cimera convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb les formacions polítiques favorables al referèndum. Munté ha explicat que el Govern "no entén les excuses" que els comuns han al·legat per absentar-se, i ha remarcat que la intenció de l'executiu passa per tenir en compte aquest espai polític perquè es vol "mantenir i reforçar la transversalitat" al voltant del referèndum. En aquest sentit, ha comentat que el Govern veuria positiu que el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) continués i es tornés a reunir, tal i com els comuns reclamen per poder seguir dins les converses sobre la cita referendària. Munté ha detallat que la reunió d'aquest dilluns ha servit més per "escoltar" les formacions que per prendre decisions sobre la data i la pregunta del referèndum, i per això ha admès que no hi ha hagut "cap acord ni cap conclusió" al respecte fruit de la trobada.