Rajoy reforça el CNI amb més diners i personal en ple procés

Els pressupostos de l’Estat destinen al CNI 161 milions d’euros aquest 2017, un 8,3% més que l’any passat

ACN Madrid .- El govern de Mariano Rajoy planeja dotar el Centre Nacinal d’Intel·ligència (CNI) de 600 membres més en un termini de cinc anys. Així ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, durant la seva defensa del capítol 25 dels pressupostos generals de l’Estat, on ha recordat que e CNI te com a missió “prevenir o evitar qualsevol risc o amenaça que afecta la independència i la integritat d’Espanya, els interessos nació als i l’estabilitat de l’Esta de dret i les seves institucions”. Els pressupostos generals de l’Estat per al 2017 destinen al CNI 161 milions d’euros al 2017, un 8,3% més que ara fa un any. Són 20 milions més, dels que 16 milions es destinen a inversions en la renovació tecnològica. Segons Sáenz de Santamaría, les prioritats del CNI són el terrorisme islàmic i la ciberseguretat.

Sáenz de Santamaría ha fet aquestes manifestacions durant la seva compareixença al ple del Congrés per defensar el capítol dels pressupostos que afecta el seu ministeri. L’executiu espanyol l’aconseguirà aprovar aquest dimarts –igual que la resta de capítols- gràcies als suports de Cs, el PNB, CC i Nueva Canarias. Sumarà 176 vots, els mínims necessaris per aconseguir-ho.

Rufián: “Un país decent no necessita més espies”

Les manifestacions de la vicepresidenta han generat crítiques entre els grups de l’oposició. El portaveu adjunt d’ERC, Gabriel Rufián, ha assegurat que “un país decent no necessita més espies, ni més micros, ni més brigades patriòtiques”, sinó “més beques, hospitals i llibres”. “Deixin de gastar-se milionades en defensar-se d’una urna i defensin d’una vegada el seu poble”, ha dit, “perquè l’amenaça a la seguretat nacional no és un referèndum d’autodeterminació a Catalunya, sinó els desnonaments”. Segons Rufián, el govern del PP es gasta 20 milions d’euros més en “salvaguardar la sobirania i la unitat de la pàtria” per, després, vendre-la “en despatxos del FMI”.

Josep Vendrell

El diputat d’En Comú Podem Josep Vendrell també ha criticat durament la deriva “autoritària” del govern espanyol respecte a Catalunya i “l’ús dels tribunals per respondre a un conflicte polític”. “No tenen resposta ni cap política per articular la realitat plurinacional de l’Estat perquè són els responsables de la ruptura del pacte constitucional”. Pel que fa al CNI, Vendrell ha assegurat que al seu grup més que el CNI li preocupa “la UCO de la Guàrdia Civil” que “te pocs recursos i està fent una gran tasca en el combat contra el crim organitzat i contra la corrupció”. “Preocupin-se de la UCO”, ha dit.

Cs diu que ERC busca inhabilitar la lluita contra el procés

El diputat de Cs Francisco de la Torre ha dit que no li resulta "sorprenent" que ERC faci una "esmena a la totalitat" als crèdits del Ministeri de la Presidència "per una raó estratègica". "Això a la pràctica és intentar inhabilitar un instrument fonamental del govern per inhabilitar el desafiament a la legalitat de la democràcia que esta tenint en compte en aquests moments a Catalunya", ha dit.

El PP acusa ERC d'"insultar" el CNI

El diputat del PP i exnúmero dos del Ministeri de l'Interior Francisco Martínez ha assegurat que el fet que ERC acusi el CNI d'estar al centre de la repressió política a Catalunya és "una vergonya". "Crec que ha de resultar molt dur per a vostès viure sempre a la paranoia de la conspiració, en la delirant mania persecutòria, però vostès arriben a l'extrem de fer el ridícul", ha dit. Segons Martínez, l'esmena de devolució dels pressupostos del CNI presentada per ERC és "un insult a un organisme exemplar de l'Estat que està rigorosament sotmès al control democràtic".

