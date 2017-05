Domènech es treu definitivament la careta unionista

Última actualització Dimarts, 30 de maig de 2017 12:05 h

Rebutja avalar el full de ruta independentista "com un acte de fe a misses dites"

ACN Barcelona .- El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha advertit que el seu partit no acatarà el full de ruta independentista "com un acte de fe a misses dites". Així ho ha assegurat aquest dimarts en una entrevista telefònica a RAC1, l'endemà que els comuns descartessin participar a la cimera pel referèndum entre Govern i partits a la Generalitat. Domènech, que va reclamar el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) com l'espai de per abordar el debat sobiranista, ha celebrat alhora que un dels punts de trobada de la cimera d'aquest dilluns fos precisament mantenir viu el Pacte. Una reunió que "sembla que no va tenir gaire substància", ha apuntat Domènech.

El líder dels comuns ha insistit que no estaven d'acord en la "inconcreció de la utilitat de la reunió" i ha lamentat que en demanar l'ordre del dia no se'ls detallés. "No acabàvem d'entendre la urgència que se'ns convocava", ha assegurat en una entrevista aquest dimarts. Ara bé, encara comparteixen menys que es pogués "enterrar" el Pacte Nacional pel Referèndum i que se'l "substituís" per una reunió de Govern. "Ens fa més dèbil", ha insistit en línia amb les explicacions dels darrers dies i en apuntar que desprenien de la convocatòria que es podia fer "desaparèixer el Pacte de l'escenari".

Els comuns defensen el PNR com l'espai des d'on respondre a l'Estat des de "l'expressió més àmplia" del sobiranisme. "Som un espai sobiranista i volem construir un referèndum efectiu", ha assegurat Domènech a RAC1. I precisament per això ha celebrat que un dels punts de trobada de la cimera de dilluns fos mantenir viu i tornar a convocar el Pacte. "Ens n'alegrem", ha reblat sobre una reunió "que no va tenir gaire substància".

En aquest context, ha advertit que la seva formació no avalarà el full de ruta independentista de JxSí i la CUP. "Fa falta explicar-lo, no se'ns pot dir que el comprem com un acte de fe a misses dites", ha afegit Domènech en assegurar alhora que valoraran la proposta que faci el Govern. "No és un problema de reunions o fots, sinó que les coses tenen sentit, la reunió d'ahir no sabem gaire quin sentit tenia; segur que els que hi van participar l'hi van trobar tot; nosaltres no vèiem més enllà que no es convocava el Pacte Nacional", ha reblat el també portaveu d'En Comú Podem al Congrés.

