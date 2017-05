Última actualització Dimarts, 30 de maig de 2017 13:00 h

El popular confia que Puigdemont actuarà amb "responsabilitat" i reitera que el referèndum no se celebrar

12 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El president del PPC, Xavier García Albiol, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha afirmat avui amb tota la gansoneria possible que al seu partit només hi ha hagut uns 10 o 15 casos de corrupció. A més, s'ha entestat a recordar que Esquerra Republicana també ha estat esquitxada per la corrupció esmentant l'exconseller Jordi Ausàs. La presentadora Mònica Terribas se'n feia creus i els usuaris han inundat les xarxes.

Xavier García-Albiol s'ha defensat com ha pogut davant les preguntes incisives de Mònica Terribas avui a Catalunya fins a tal punt de justificar la corrupció del seu partit perquè "de males persones n'hi ha a tot arreu" per acabar dient que el PP només hi ha hagut "10 o 15 casos de corrupció quan té més de 800.000 militants".



S'acabarà imposant el "seny"



Albiol ha dit que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras van prendre ahir una decisió "intel·ligent" en no fixar data i pregunta per al referèndum en la cimera que es va celebrar al Palau de la Generalitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Albiol ha augurat que "la sang no arribarà al riu" i s'ha mostrat convençut que el Govern acabarà aplicant el "seny" i que Puigdemont actuarà amb "responsabilitat". Ha valorat que la trobada d'aquest dilluns va acabar "sense cap tipus de concreció ni compromís" i ha afegit que si s'hagués fixat data i pregunta "els marges per acabar de trobar una solució haguessin estat més complicats".





Notícies relacionades