La mesquina jugada del PSC per treure el Consell Comarcal del Llobregat del Pacte pel Referèndum

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

30 de maig de 2017, 16.03 h









Si el PSC ha optat per l'estratègia del SUCURSALISME i, en conseqüència, del PPancastellanisme, no ha pas estat per CAPRICI , no, de cap manera. Al darrera de la tria hi ha un pensament director.







Els "cervells" (??!!) els ideòlegs del PSC ha estimat la situació i n'ha conclós que la voluntat del MATXUCAT poble català , no podria imposar-se a unes antiquades lleis i una judicatura esPPanyoles de caire OLIGÀRQUIC i IMPERIALISTA.







I doncs, això QUÈ SIGNIFICA?







Una cosa no se... Llegir més