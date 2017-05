[Vídeo] Ou a la cara de Pablo Iglesias i Xavier Domènech a la concentració dels taxis a Madrid

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

És típic dels esPPanyols no entendre les coses i confondre-les.





Què més voldríen que tenir el seu país governat per un dels dos partits amb representació parlamentària MENYS IMPRESENTABLES del ventall polític esPPanyol (*) !!





Els taxistes tiren ous a Pablo Iglesias y no en tiren al PP !! !! !! !!





Francament, SÓN IMPRESENTABLES



(*) En contra del que pretén la PPalurda analfabeta i franquista Alberto Caguetesneses, EsPPanya i esPPanyolvol dir "Caste... Llegir més