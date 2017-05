Agents de la policia espanyola, denunciats per “crim d’estat” per intentar liquidar el procés

Última actualització Dimarts, 30 de maig de 2017 17:45 h

L'Institut de Drets Humans d'Andorra i el col·lectiu Drets denuncien Eugenio Pino

Quan gairebé fa un any d’ençà que l’Operació Catalunya va esclatar, encara no s’ha registrat cap dimissió o sentència judicial, a banda del cessament de Daniel de Alfonso com a cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya el 29 de juny passat. No obstant això, les múltiples informacions relacionades que han sortit sobretot en relació amb la branca andorrana del cas –les presumptes extorsions policials a banquers andorrans per extreure informacions compromeses de polítics independentistes– han fet actuar el col·lectiu de juristes Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra, que s'han querellat contra quatre policies pel que consideren un "crim d'estat".

Les dues entitats han treballat conjuntament per presentar una querella contra quatre agents de la Policia Nacional espanyola per un delicte d’amenaces, coaccions, xantatge i extorsió a ciutadans andorrans amb l’objectiu de perjudicar la imatge de polítics independentistes catalans com ara Jordi Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras en el marc de la coneguda Operació Catalunya.La querella, que ja ha estat admesa tràmit i que està en fase d’instrucció a la Batllia número 2 d’Andorra, va dirigida contra el comissari Eugenio Pino, responsable de la Direcció Adjunta Operativa de la Policia Nacional Espanyola (DAO), l’Inspector en cap Bonifacio Díaz, de la mateixa unitat, el comissari Marcelino Martin-Blas, cap de la Unitat d’Afers Interns i Celestino Barroso, agregat del Ministeri de l’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra.Drets i l’IDHA, que actua com a acusació popular, consideren que els quatre querellats van vulnerar els drets i llibertats de tres ciutadans andorrans: l’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra Higini Cierco, el conseller delegat de BPA i Banco Madrid Joan Pau Miquel, i la secretària del Consell d’administració de BPA Rosa Castellón.El maig i juny del 2014 tots tres directius van ser amenaçats, coaccionats i extorsionats per part dels quatre agents policials amb l’objectiu d’obtenir informació de suposats comptes bancaris de polítics catalans independentistes, com Artur Mas i Oriol Junqueras, a més de Jordi Pujol. El setembre del 2016 els tres dirigents andorrans van denunciar dels fets especificant els detalls de les trobades presencials i trucades telefòniques a través de les quals havien estat amenaçats per part dels quatre policies. Cal recordar que les amenaces es van complir, ja que la pressió de l’Estat espanyol va acabar de manera fulminant amb l’existència de Banca Privada d’Andorra (BPA) i la seva equivalent a Madrid, Banco Madrid, que van ser intervingudes el març de 2015.Tot i que les entitats han optat per començar les accions judicials per Andorra perquè ja hi havia una causa oberta arran de la denúncia d’Higini Cierco, no descarten presentar una nova querella a l’Audiència Nacional perquè l’Operació Catalunya no quedi impune, ja que ho consideren un "autèntic crim d’Estat" orquestrat amb la voluntat de fer el màxim mal possible a dirigents polítics catalans.