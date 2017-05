El càrrec de Podem que titlla el full de ruta de “totalitari”, motiu de l’última trifulga a CSQP

Última actualització Dimarts, 30 de maig de 2017 18:55 h

Les dues ànimes enfrontades en el si del grup dels comuns al Parlament, xoquen per destituir o mantenir d'assessor Marc Bertomeu

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Nova esquerda interna en el ja dividit grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que conté partits de la nova formació Catalunya en Comú i també Podem. La segona formació, encapçalada per Albano-Dante Fachin, va acomiadar la setmana passada un dels assessors del grup que, malgrat el No de Podem a integrar-se al nou partit, ha decidit formar-ne part i està a la seva direcció. Es tracta de Marc Bertomeu, a la vegada secretari general de Podem a Barcelona i protagonista d’una polèmica entrevista el juliol passat on titllava el full de ruta independentista de “totalitari”. L’acomiadament, però, no ha agradat gens a l’altra ànima dels comuns.

Notícies relacionades

Així, el portaveu parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, ha donat ple suport del grup al seu exassessor Marc Bertomeu: “És una crisi que es produeix a fora però que esclata dins del grup”, ha admès Coscubiela sobre l'acomiadament, dies després que Bertomeu decidís mantenir candidatura a la direcció dels comuns, del qual Podem, la formació de què depenia Bertomeu com a treballador, decidís desmarcar-se'n.“Va ser contractat a decisió del conjunt del grup, ha treballat pel conjunt, a plena satisfacció i no veiem cap raó per la qual s'hagi de prescindir els seus serveis”, ha reblat. “En aquests termes ens mantindrem i esperem que la capacitat de reflexió ens permeti trobar una sortida que només pot ser restituir la situació”, ha sentenciat Coscubiela. De moment, però, aquesta bicefàlia de ser present als dos partits li ha costat la feina a Marc Bertomeu.