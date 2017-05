El surrealista prec del PP a Estònia contra la independència de Catalunya

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat . República de Catalunya Sentmenat . República de Catalunya

30 de maig de 2017, 21.33 h

La realitat és que espanya sortirà de l'UE car no pot fer front al deute que supera el 103.20% del seu PIB! És un estat amb fallida altre cop i per 15ª vegada. El país que més fallides ha fet de tot el món!





Tant costa declarar la DUI després de 300 anys? Va vinga que Estònia no va pas tardar tant i ho tenia més difícil que aviat semblarem quòniams!

