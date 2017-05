El fantasma del LAPAO ressorgeix amb més atacs a llibres de text catalans

Última actualització Dimecres, 31 de maig de 2017 05:00 h

La consellera d'Ensenyament es mostra indignada per les crítiques a les editorials i els docents

Els llibres de text catalans continuen qüestionats després que fa uns dies el ministeri d’Educació va obrir una investigació arran d’un estudi d’un sindicat minoritari de professors catalans. Acusaven les editorials d’“adoctrinament ideològic”, i ara una altra entitat s’ha apuntat a la queixa: la Plataforma No Hablamos Catalán. Es tracta d’una associació aragonesa que rebutja que a la Franja de Ponent es parli català, sinó ‘aragonès oriental’. És a dir, LAPAO. Un dels grupuscles que va celebrar més la iniciativa del PP de canviar el nom a la llengua torna a amenaçar, ara per atacar els llibres de text catalans, segons Heraldo de Aragón.

L’entitat es queixa que, per exemple, en el llibre d’història de Santillana de segon d’ESO, s’apunta que “en el segle XIV, Ribagorça i Vall d’Aran eren dues vegueries medievals catalanes”, així com el segle X, “Ribagorça era un dels sis comtats catalans”. Fins i tot la Plataforma No Hablamos Catalán s’indigna perquè el llibre es faci ressò de la llegenda de la creació de la senyera a càrrec de Guifré el Pilós. També rebutja la manera d’explicar l’enllaç matrimonial entre Peronella i Ramon Berenguer IV, que va portar la unió entre catalans i aragonesos, “donant la impressió que el rei aragonès Ramir II regalava el seu regne al comte de Barcelona”.Com a resposta a la investigació del ministeri d’Educació, la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha dit aquest dimarts que té “total confiança” en docents i editorials pels llibres de text. En una compareixença en comissió al Parlament, ha demanat “treure la ideologia” de l’educació. A més, ha lamentat que la investigació sigui el primer acord sorgit del Pacte per l’Educació: “Si per això havia de servir, més val no tenir pacte”.