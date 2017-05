Última actualització Dimecres, 31 de maig de 2017 09:40 h

L'expresident de la Generalitat respon a Rajoy i De Guindos i els acusa "d'intoxicar" i "desinformar" durant les Jornades del Cercle d'Economia a Sitges

ACN Lleida .- L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha defensat aquest dimarts que "Espanya necessita econòmicament més a Catalunya, que no pas Catalunya a Espanya", si és té en compte que l'economia catalana aporta el 25% de les exportacions, el 25% de la producció industrial estatal, el 22% de tots els ingressos tributaris, a més dels 15.000 milions d'euros nets, que corresponen al dèficit fiscal català. Així ha volgut respondre a les paraules del president espanyol, Mariano Rajoy, i del ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, als quals ha acusat "d'intoxicar" i "desinformar" durant les darreres Jornades del Cercle d'Economia celebrades a Sitges, en assegurar que una Catalunya independent perdria entre el 25 i el 30% del seu PIB. Mas els ha recordat que "perquè Catalunya surti de la Unió Europea, Espanya l'hauria de reconèixer com a estat independent" ja que "a efectes europeus seguiríem formant part de l'estat espanyol". Però en el cas d'acabar-la reconeixent, l'expresident ha sostingut que "el tema queda resolt".

Davant les "amenaces" pronunciades per Mariano Rajoy i Luis de Guindos en durant les Jornades del Cercle d'Economia, l'expresident Artur Mas els ha recordat que la "realitat" és que "Catalunya no pot sortir de la UE si l'estat espanyol no la reconeix com a estat independent" perquè "a efectes europeus seguiríem formant part de l'estat espanyol". Però en el cas que finalment Espanya acabés reconeixent una Catalunya independent, Mas ha dit que "el tema queda resolt". A més, s'ha mostrat convençut que "hi ha tants interessos econòmics que tothom buscarà les millors solucions per protegir millor les seves economies". En aquest sentit, ha remarcat que "a qui menys interessa una frontera o una duana és a Espanya perquè necessita ha de passar un munt de coses per Catalunya".En resposta a les afirmacions dels dirigents espanyols que una Catalunya independent perdria entre un 25 i un 30% del seu PIB, l'expresident català ha assegurat que darrera aquestes paraules "s'amaga una altra realitat", tenint en compte la tendència i inèrcia d'aquests darrers anys. "Nosaltres estem cada vegada més internacionalitzats i cada vegada depenem més de fora i menys d'Espanya", ha sentenciat Mas, tot preguntant-se si "no serà que Espanya necessita més a Catalunya, que no pas Catalunya a Espanya?"Així, ha recordat que l'economia catalana aporta el 25% de la producció industrial del conjunt de l'Estat, el 25% de l'exportació, el 27-28% de la importació, el 26% de tots els ingressos del turisme estranger, el 22% de tots els ingressos tributaris, a més de 15.000 MEUR nets cada any, que corresponen al dèficit fiscal català.Artur Mas ha assenyalat que darrere les paraules de Rajoy i de Guindos a Sitges "d'intoxicació, deformació de la realitat i la campanya de la por perquè la gent no vagi a votar o voti que no, tot i que ells preferirien que no anéssim a votar". En aquest sentit, ha advertit que "un futur en el qual no fem res, està amenaçat a hores d'ara".Davant un centenar d'empresaris lleidatans, Mas ha recordat el "dèficit històric" en inversions en infraestructures de l'Estat a Catalunya, tot destacant que els diferents governs espanyols han invertit "menys del que tocava" en aquest àmbit a Catalunya.L'expresident de la Generalitat ha fet aquestes afirmacions durant la cloenda de la segona conferència del cicle 'Els empresaris volem saber' que ha organitzat el Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya aquest dimarts a la Llotja de Lleida. Aquest cicle de conferències que va començar a Girona el 4 de maig i que continuarà a Tarragona i Barcelona, proposa un diàleg entre representants d'organitzacions empresarials i experts professionals de diferents àmbits per analitzar els reptes i les oportunitats de futur de l'economia i empresa catalanes.L'acte ha comptat amb les intervencions dels economistes Francesc Reguant, Josep M. Vázquez Zacarías i Joan Tristany; i de l'enginyer i president de la fundació ICIL, Ignasi Sayol. Així mateix, també hi ha intervingut els presidents de sis organitzacions empresarials de les comarques lleidatanes: Joan Horaci Simó, president de la Cambra de Comerç de Lleida; Delfí Robinat, president de la Cambra de Comerç de Tàrrega; Jaume Saltó, president de PIMEC-Lleida; Maria Rosa Eritja, presidenta de la FECOM; Pere Roqué, president d’AEALL-ASAJA; i Josep Maria Gardeñes, president de la COELL.