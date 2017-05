La legalitat a Espanya passa per Panamà

Última actualització Dimecres, 31 de maig de 2017 11:00 h

Moix sobre la seva societat a Panamà: “He complert la legalitat de forma estricta i escrupolosa”

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Madrid .- El fiscal en cap anticorrupció, Manuel Moix, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Onda Cero que malgrat ser propietari del 25% d’una societat offshore a Panamà ell ha complert de forma “estricta i escrupolosa” la legalitat. Segons Moix, malgrat que “estèticament” no és correcte disposar d’una societat opaca a un paradís fiscal mentre s’és cap de la fiscalia anticorrupció, “objectivament parlant això no influeix en l’exercici de la funció”. Moix té pendent una conversa amb el fiscal general de l’Estat aquest vespre o demà per abordar la qüestió. Segons ha apuntat, no ha pensat en presentar la seva dimissió, tot i que no té “cap interès” en mantenir el càrrec si Maza considera que no és la persona més idònia per ocupar-lo.

Notícies relacionades

Moix ha insistit que no ha dissolt la societat –que té com a patrimoni una casa a l’Estat valorada en més de 900.000 euros- per qüestions econòmiques. Segons ha apuntat, va rebre la societat com a herència del seu pare i en aquell moment “hi havia una sèrie d’impostos que encareixen l’operació” i que obligaven els quatre socis a pagar aproximadament 90.000 euros a Hisenda. Amb tot, ha assegurat que està “tot legalitzat des del primer moment”.No ha explicat els motius pels que consta com a tresorera de la societat una senyora de 93 anys. “Ni la conec ni ho sé”, ha dit, perquè “jo he tingut en realitat part d’una casa que està en nom d’una societat, però no he tingut cap participació en aquesta societat ni com a administrador ni com a representant.Ha afirmat que en el moment del seu nomenament no va informar el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, sobre l’existència d’aquesta societat al seu nom “perquè no li vaig veure cap rellevància”.“És una herència, està tot declarat i legalitzat, i no té cap tipus d’incompatibilitat per desenvolupar les meves funcions”, ha dit. Amb tot, ha admès que va “calcular malament” en no donar importància a fet que el 25% de la societat offshore de Panamà estigués al seu nom.En aquest marc, ha assegurat que no té “cap interès” en mantenir el càrrec si el fiscal general de l’Estat considera que ell no és el més idoni per ocupar el càrrec de cap de la fiscalia anticorrupció, tot i que ha apuntat que “no s’ha plantejat” la dimissió.