Puigdemont repta Rajoy a aclarir si utilitzarà la força i avisa que res no l'aturarà

Rajoy que s'hi pensi no pas dues, sinó dues-centes vegades abans de decidir utilitzar "la força". I això per diferents motius.









1.- El prestigi de l'estat esPPanyol i dels seus governs franquistes, ja fa temps que està aparcat en cotes de MÍNIMS. Només els faltaria una acció violenta per a que Europa es decantés en contra d'una cosa que no pot acceptar, l'exhibició descarada de CONDUCTES DICTATORIALS.







2.- Som molts els catalans que, malgrat ser de tarannà pacifista i molt... Llegir més