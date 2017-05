Colau aprofita la baixa per maternitat per fer actes de partit

Última actualització Dimecres, 31 de maig de 2017 13:25 h

El 9 de juny a Barcelona acudirà a una trobada d'alcaldes del canvi

Ada Colau va ser mare per segona vegada el 26 d'abril d'aquest mateix any. Poc més d'un mes després, com pertoca, gaudeix plenament de la seva maternitat gràcies a estar de baixa, motiu pel qual ara, Barcelona, té com a alcalde accidental Gerardo Pisarello. Malgrat no acudir, com és lògic, a les seves responsabilitats com a alcaldessa, sí que té temps i energia per dedicar-se a fer actes de partit.

Tot i estar de baixa per maternitat, Ada Colau acudirà aquest 9 de juny a les set de la tarda a un acte organitzant per Podemos i els comuns que congregarà a diferents alcaldes "del canvi". Colau acompanyarà així a Manuela Carmena i a altres 12 batlles de l'Estat i de la resta del món (especialment de Sud-amèrica) en unes jornades que duraran 3 dies, del 9 de juny fins a l'11.

Si ve és evident que amb el seu temps lliure pot fer el que més li sembli convenint, no deixa de tenir un punt ètic i moral fosc el fet d'estar de baixa per maternitat i d'altra banda anar fent actes de partit. Si més no, demostra poca deferència cap als ciutadans de la capital de Catalunya.





