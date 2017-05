Les presumptes traves del vol Barcelona – Tòquio arriben al Parlament Europeu

Tremosa ha denunciat a les institucions europees que aquest conveni atempta contra dierses normatives de la Unió Europea: “Afecta a la lliure competència i l’accés als mercats, perjudica els consumidors perquè augmenta els preus dels bitllets i incompleix els Acords de París sobre el Medi Ambient, cal agafar més avions i recórrer més distància de vol”, apunta. Segons l’eurodiputat, el conveni limita també a una sola companyia aèria operi aquest vol, en aquest cas Iberia, i per tant constitueix un possible ajut d’Estat encobert a aquesta companyia en impossibilitar la competència. Tremosa ha pogut lliurar avui en mà els documents publicats pel diari ARA a la pròpia comissària de Competència Margaret Vestager, en una reunió de treball del working group de Competència del PE.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal