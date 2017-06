Puigdemont anunciarà la data i la pregunta la setmana que ve

EL CATALÀ EMPRENYAT A CATALUNYA RETROSEDEIX A PRESENCIA DE LA LLENGUA CATALANA PER CULPA DE LA APARICIÓ DE SUMATE I DE UN CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT MOLT ESPANYOL QUE NO A FET RES PER PROTEJIR LA LLENGUA CATALANA A CATALUNYA RETROSEDEIX A PRESENCIA DE LA LLENGUA CATALANA PER CULPA DE LA APARICIÓ DE SUMATE I DE UN CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT MOLT ESPANYOL QUE NO A FET RES PER PROTEJIR LA LLENGUA CATALANA

1 de juny de 2017, 13.49 h

.... LA SARDANA

ES LA DANSA

MÉS BELLA

DE TOTES LES

DANSES QUE ES FAN IESDESFAN ...



HE SR " ¡ ALCALDE DE CARDEDEU ! "



VOSTE QUE VOL ELIMINAR LA SARDANA A CARDEDEU NO LA DEFENSA ..



NO U DIC JO U VA DIR LA DE .. C.I.U. CDC O PDECAT ..



LO DOLENT QUES VOSTE AMB ALGU TAN DE LA CULTURA CATALANA TAN NOSTRE



QUINA VERGONYA SIGUE DE E.R.C. JO DIRIA DEUS SER UN CATALÀ RENEGAT ..



AL NO DEFENSAR LA SARDANA En tots als EspecteS