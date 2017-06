Greus calúmnies i difamacions de Toni Bolaño a TVE contra Quim Arrufat

Última actualització Dijous, 1 de juny de 2017 13:45 h

El debat de la televisió pública ofereix 4 veus i totes contra el procés

El debat de la nit del 31 de maig del canal 24 hores de RTVE va oferir ahir uns arguments monolítics tot i tenir 4 tertulians. De fet, això de debat és fal·laç, el mot més adequat per a definir el que va succeir en directe seria el de "conversa" i, per especificar-ho més, entre amics. Un dels tertulians era Toni Bolaño, excap de premsa del socialista José Montilla, i que és conegut pels seus exabruptes contra l'independentisme.

Toni Bolaño va deixar caure amb total impunitat i fatxenderia un seguit de calúmnies i falsedats sobre la CUP i, concretament, sobre Quim Arrufat. El tema de la conversa versava sobre la pregunta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que reptava a Mariano Rajou a contestar si faria ús de la violència per aturar el referèndum. Bolaño va arribar a afirmar que Arrufat en una assemblea de la CUP va dir que desitjava que "hi hagués morts i violència per internacionalitzar el provés".



El mateix Arrufat ha respost escandalitzat amb un tuit.

Toni Bolaño i violència

Malauradament, tot i que Toni Bolaño vegi violència en persones alienes, la seva conducta no és, precisament, la més pacífica. Almenys dos episodis de la seva vida així ho avalen: sonada va ser la seva relació amb la premsa quan era el cap de comunicació del President Montilla, un càrrec que va acabar abans d'hora. S'explica que un episodi fosc amb la seva parella d'aquell moment, l'hauria apartat del càrrec a canvi de silenci d'ella i una indemnització. A més, també és conegut la seva enganxada amb el director de La Vanguardia d'aquell moment, Jordi Barbeta, que li va dir "no pararé hasta joderte".





La noche en 24 horas (31/05/17). TVE, ¿la televisión de todos? 4 voces sobre Cataluña, 4 visiones monolíticas de zafarrancho de combate. pic.twitter.com/l9HWzzo4GX — Kasper Juul (@KasperJuul_0) 1 de juny de 2017

Escandalós que es pugui mentir tant i tan obertament. Per suposat que cap violència no entra en cap pla de la CUP. Sinó un ferm pacifisme. https://t.co/KyO2PnnnP4 — Quim Arrufat (@quimarrufat) 1 de juny de 2017

