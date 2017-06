El Parlament insta el Govern a plantejar als ciutadans la relació amb Europa després del referèndum

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

Quina pena que aquí només hi vinguin els NINDUNDIS del PPancastellanisme, quatre desgraciats que van repetint les mateixes carallades que consisteixen més en insultar Catalunya i els seus defensors que no pas en tenir un debat TEÒRIC de certa categoria, debat que aquests "pringats" no tenen prou coneixements ni prou categoria per a mantenir.







Dic quina pena, perquè si els "cervells" PPancastellanistes es dignéssin a donar la cara, veurieu com els seus arguments TAMPOC no resisteixen... Llegir més