[Àudio] Margallo revela que Catalunya va ser clau perquè Rajoy el substituís

L'exministre debuta com a tertulià a El Matí de Catalunya Ràdio

José Manuel García-Margallo enyora ser el centre d’atenció i protagonista dels titulars d’ençà que va deixar de ser ministre d’Exteriors espanyol el novembre passat. Com a mínim, tenint en compte que l’encara diputat del PP al Congrés dels Diputats s’incorpora a les tertúlies d’El Matí de Catalunya Ràdio. La primera intervenció ha estat avui, i ha compartit antena amb l’expresident d’ERC Joan Puigcercós, l’exdiputada al Congrés pel PSC Teresa Cunillera i l’ex-home fort de CDC Francesc Sánchez. I en els primers minuts en antena, ja ha deixat anar la primera ‘bomba’: Catalunya va ser clau perquè Rajoy no el tornés a escollir com a ministre després de les segones eleccions espanyoles.

En concret, l’exministre d’Exteriors espanyol ha afirmat: “Vaig tenir un debat amb Oriol Junqueras en què sabia perfectament que estava firmant el meu certificat de defunció”. Es refereix al debat entre els dos dirigents polítics que es va emetre a 8tv el 23 de setembre de 2015, només quatre dies abans de les eleccions al Parlament de Catalunya el 27S, és a dir, en un moment de tensió màxima. El PP va veure amb molt d’escepticisme el gest de diàleg amb la presència de Margallo al programa 8 al dia, però el cara a cara de l’aleshores ministre amb tota probabilitat no van perjudicar tant els populars com la relliscada de Mariano Rajoy el dia abans amb l’episodi de: “Y la europea?”.Durant la tertúlia d’aquest matí, Margallo també ha afirmat que “mai presumiré d’haver entès i entendre Mariano Rajoy”, en relació a la dubtosa predisposició al diàleg que ha mostrat el govern del PP en els últims anys. Així, ha deixat clar el seu posicionament: “Sobre el tema de Catalunya sempre vaig dir que s'havia de propiciar el diàleg. Semblava que no eren els temps de fer-ho, han arribat més tard i ara s'ha magnificat el diàleg, que jo ja entenia que s'havia de posar en marxa des del minut u”.