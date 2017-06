Un diari britànic, alarmat per “l’intent desesperat” de Rajoy per aturar el referèndum

Última actualització Dijous, 1 de juny de 2017 20:00 h

'Express diu que la Moncloa podria evitar el plebiscit evitant literalment que la gent s'apropi a les urnes

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El diari britànic Express alerta avui dels possibles moviments bruscos que el govern espanyol pot fer en els propers mesos per aturar el plebiscit que està organitzant l’executiu català. El tabloide titula una peça de manera contundent: “El govern espanyol, en un intent desesperat de BLOQUEJAR els plans d’un referèndum d’independència a Catalunya”. L’article ve acompanyat d’una fotografia de Mariano Rajoy aparentment espantat, sobre el fons d’una manifestació independentista.

Notícies relacionades

El rotatiu Express explica la voluntat del govern català de fer un referèndum d’autodeterminació i fa evident la negativa reiterada de Rajoy. En aquest context, entra en detalls sobre fins on està disposat a arribar la Moncloa: “Amb aquesta data límit apropant-se [la de setembre], les autoritats a Madrid estan estudiant si el referèndum pot o no ser bloquejat evitant que la gent s’apropi a les urnes, literalment”. Així, menciona la querella de la fiscalia a la consellera Meritxell Borràs per licitar urnes.A més, Express afirma que Rajoy ha acusat Catalunya de ser una “dictadura” i també es fa ressò d’unes declaracions d’una font a la Moncloa: “Probablement no serà necessari utilitzar la força per retirar urnes si no hi ha urnes per treure”. Els tabloides britànics van declarar la ‘guerra’ a l’Estat espanyol fa dos mesos, quan el Regne Unit va activar la palanca del Brexit i Madrid va començar a fer gestos per aprofitar la situació i fer-se amb la cosobirania de Gibraltar.