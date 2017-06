El sector pro-referèndum unilateral de Podem es comença a aixecar contra la direcció

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 05:00 h

Un regidor de Sant Adrià de Besòs exigeix que el partit s'alineï amb el plebiscit perquè "els drets no es pidolen, s'exerceixen"

La direcció de Podem, encapçalada per Albano-Dante Fachin, ha donat fins al dia 9 de juny perquè els cercles locals decideixin quin és el millor posicionament de la formació en l’escenari que Carles Puigdemont acabi convocant el referèndum. Han donat tres opcions: oposar-s’hi i només acceptar la votació pactada, avalar-ho amb totes les seves conseqüències o bé acceptar-lo però interpretar-lo com una mobilització similar al 9N. La direcció ja ha dit que aposta per la tercera opció, però no tots els militants estan disposats a acceptar-ho sense oposició.

El regidor de Sant Adrià de Besòs per Sant Adrià en Comú –que integra la CUP i Podem, però no Iniciativa– Joan Belda, membre de Podem, ha fet aquest dijous una piulada a Twitter cridant a combatre el posicionament oficial de la direcció: “Els comuns es desmarquen de la unilateralitat, no ens podem permetre a Podem Catalunya ser els següents. Els drets no es pidolen, s'exerceixen”.En una altra piulada, Belda s’ha refermat en aquest postulat, que crida a defensar el referèndum amb totes les conseqüències: “Si de mi depengués, el resultat s'aplicaria l'endemà, fos el que fos”. L’edil de Sant Adrià de Besòs és dels primers càrrecs electes que s’han posicionat de manera tan clara per l’opció d’avalar els plans del govern català sense peròs des que Albano-Dante Fachin va obrir la discussió als cercles locals. No obstant això, abans del 9 de juny podrien fer un pas endavant més càrrecs de la formació.