Francino, al servei del nacionalisme espanyol

El periodista demostra la seva vena més unionista a El Periódico amb un article on carrega contra els seus excompanys de TV3

Tot just ahir us explicàvem que Carles Francino havia tastat la catalanofòbia en directe a la Cadena Ser. També fèiem constar la poca mà dura del periodista a l'hora d'aturar els insults contra Catalunya. Tot i així, el conductor del programa La Ventada de la ràdio espanyola, ha escrit un article que malparla de TV3, la casa que l'ha vist créixer i l'ha catapultat a l'escena radiofònica espanyola.

En base a una anècdota estàs fent la campanya a PP i C's. Ho sento, però avui no estic amb tu. I et recomano que facis zàpping per comparar. https://t.co/3kUizSgk9u — TONI SOLER BLOG (@soler_toni) 2 de juny de 2017

L'article parla sobre l'anunci que ha fet TV3 per a promocionar la final de la Champions que emetrà en directe aquest dissabte. El fet que no hi sigui el Barça però sí el Madrid, quan el principal equip de Catalunya és el blaugrana, ha fet atabalar els publicistes de la cadena catalana, ja que és molt més difícil cridar l'atenció a una audiència que ja no té ganes de veure el partit. És per això que l'anunci és clarament a favor de la Junventus.Aquest fet no ha agradat a Francino que afirma que no el representa: "lo grave es que no se trata de una anécdota, ni de una travesura, ni de alguien que se ha pasado de frenada. Responde a algo más profundo, mucho más preocupante, estructural; la puñetera manía del “ellos y nosotros”, de “amigos y enemigos” que lo impregna todo".El nacionalisme espanyol supura per a tots els porus del periodista quan afirma: "Lo siento, pero creo que algunos están dibujando una televisión y un país donde cada vez cabe menos gente. Este anuncio me parece, sinceramente, de tarjeta roja".El periodista i historiador Toni Soler té molt clar què està fent Francino amb aquest article: donar ales a les argumentacions de Ciudadanos i PP. Així de clar li ho diu: "En base a una anècdota estàs fent la campanya a PP i C's. Ho sento, però avui no estic amb tu. I et recomano que facis zàpping per comparar".